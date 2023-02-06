Рада просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

Верховна Рада України звертається до Грузії, Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської Асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів Євросоюзу щодо необхідності негайного переведення третього президента Грузії громадянина України Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Про це в телеграмі повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідну постанову підтримали 311 депутатів.

Так, зважаючи на критичний стан здоров’я Саакашвілі, ВРУ закликає уряд Грузії забезпечити його належною медичною допомогою. При цьому український парламент звертається до грузинського уряду з вимогою дозволити термінове переміщення третього президента Грузії за кордон для необхідного лікування.

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Окрім того, Верховна Рада закликає владу Грузії надати доступ до громадянина України Саакашвілі Уповноваженому ВРУ з прав людини Дмитру Лубінцю.

Водночас український парламент звертається до Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської Асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів ЄС посилити політичний тиск на грузинський уряд з метою забезпечити третього президента Грузії, громадянина України належною медичною допомогою та належними умовами утримання в медичному закладі та сприяти його переведенню до європейських чи американських медичних установ.