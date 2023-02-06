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Рада просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

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саакашвілі
Верховна Рада України звертається до Грузії, Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської Асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів Євросоюзу щодо необхідності негайного переведення третього президента Грузії громадянина України Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон.

Про це в телеграмі повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідну постанову підтримали 311 депутатів.

Так, зважаючи на критичний стан здоров’я Саакашвілі, ВРУ закликає уряд Грузії забезпечити його належною медичною допомогою. При цьому український парламент звертається до грузинського уряду з вимогою дозволити термінове переміщення третього президента Грузії за кордон для необхідного лікування.

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Окрім того, Верховна Рада закликає владу Грузії надати доступ до громадянина України Саакашвілі Уповноваженому ВРУ з прав людини Дмитру Лубінцю.

Водночас український парламент звертається до Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської Асамблеї Ради Європи та парламентів держав-членів ЄС посилити політичний тиск на грузинський уряд з метою забезпечити третього президента Грузії, громадянина України належною медичною допомогою та належними умовами утримання в медичному закладі та сприяти його переведенню до європейських чи американських медичних установ.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Є "геніальна" пропозиція! По відношенню до Грузії Україна - "закордоння"? Так! Ну то хай Рада бере Саакашвілі і розміщує у Феофанії Лікує за власний рахунок (а не за державний) Подивимося що скаже "фактичний ********** - д"Єрмак - бо потім Міхо оклигає після "медикаментозного" лікування "спеціальними препаратами з Колумбії і почне "фордибачить" в Україні Сумно не буде - гарантую!
  • Алекс Скела
    А як же ж славетны грузинські курорти?
    Цілющі води, повітря...
  • Vadym Tsyrkalyuk 3d15560e
    а лядей и марафет ему рада не просит? и почему заграницу а не в другую больничку. вип сиделец какой-то
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