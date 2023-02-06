Україна однією з перших оголосила про готовність допомогти Туреччині після землетрусу, - посол Боднар

Туреччина звернулася до міжнародної спільноти по допомогу у подоланні наслідків землетрусу, Україна запропонувала її однією з перших.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Коли стало відомо про самі поштовхи і обсяги руйнувань, Туреччина звернулася до міжнародної спільноти про допомогу по лінії надзвичайних ситуацій. Звичайно, зараз кожна країна реагує, як може. Ми серед перших оголосили про готовність допомогти, і зараз, я думаю, буде комунікація з приводу того, чим ми можемо допомогти", - зазначив дипломат.

Боднар розповів, що створений при посольстві оперативний штаб займається питанням організації прибуття групи українських рятувальників, а також координує з органами влади питання щодо отримання інформації стосовно українців, які перебували в зоні стихійного лиха.

"Ми збираємо всю наявну інформацію і запити від наших громадян. Ми залучили нашу громаду, представників бізнесу, які є в цьому регіоні і можуть перевірити зараз наявність наших громадян там. Органи влади також залучені", - зазначив посол.

Водночас він зауважив, що наразі дуже важко отримати достовірну інформацію, оскільки і зв’язок перерваний, і першочергові зусилля спрямовані на те, щоб рятувати людей під завалами і надавати допомогу пораненим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маємо 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями в Туреччині. Інформація про жертви серед наших громадян не надходила, - МЗС