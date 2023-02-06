На Харківщині троє людей підірвалися на вибухівці

В Ізюмському районі троє цивільних мотоциклом наїхали на вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Марсель"), інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова трагедія в Ізюмському районі. Троє цивільних рухалися на мотоциклі та підірвалися на наразі невстановленому предметі", - йдеться в повідомленні.

Усі отримали травми, ступінь яких встановлюється. На місці працюють спеціалісти.

"Вчергове хочу наголосити, що на цей час Харківська область є однією з найнебезпечніших в країні через не тільки через регулярні обстріли, а й наявність мін", - зазначив Мельник.

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