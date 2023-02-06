Ситуація з Резніковим продемонструвала толерантність українців до корупції, - "слуга народу" Безугла

Нардеп "Слуги народу" та заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла вважає, що ситуація з міністром оборони Олексієм Резніковим продемонструвала фактичну толерантність українського суспільства до корупції.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Що ще скажу щодо ситуації з О.Рєзніковим, вважаю, вона продемонструвала фактичну толераність українського суспільства до корупції та ряд наших же соціальних феноменів. З одного боку - запит на короткі публічні лінчування, які спалахують і гаснуть за кілька днів; з іншого - готовність толерувати корупційним ризикам напротивагу іншим якостям фахівця.

Погодьтесь, ми це бачимо і знаємо. У більшості є спогади, коли вони самі робили чи ж у якості свідків спостерігали корупцію та "порішати" задля благородних / конкретних / потрібних цілей.

А запит на короткі публічні лінчування реалізувався у даній історії кілька разів. У вирі хвиль осуду і захисту нападаючі опинялися жертвами і навпаки", - зазначила парламентарка.

"Сьогодні ми лінчуємо Рєзнікова за яйця по 17 грн, завтра - вже Ніколова за правки в інфографіці. Потім палаємо гнівом від "ватного" світогляду Лієва, а ось вже захищаємо від журналістів, як порушників його прав. І все в один конгломерат.

Щойно гнів за яйця котився країною, завдаючи, мабуть, найгострішого болю в окопах на сході, а тут вже почекайте, у нього є інші якості, важливіші, ніж закупівельний бедлам в Міноборони. Рєзнікова вважаю чи не кращим українським міністром. Але то динаміка міністрів за роки у нас така. Ланцюжок, що привів до війни. Є з чим працювати. І що усвідомити. Кожному і на кожному рівні. Від влади як явища і команди до окремого громадянина України", - підсумувала Безугла.

Також читайте: "Ризики для системи в цілому перед Рамштайном та враховуючи можливий наступ", - Безугла про скасування кадрових рішень у Міноборони

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Читайте: Вручення підозр представникам Міноборони не стосуються системи харчових закупівель, - Резніков