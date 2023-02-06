Рашисти завдали шкоди українському довкіллю на 1,9 трильйона гривень, - Мінприроди

Державна екологічна інспекція з початку повномасштабної війни зафіксувала понад 2,3 тис. випадків шкоди довкіллю на суму близько 1,9 трлн гривень.

Про це повідомив заступник начальника управління екологічного контролю та методології Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Ставнійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Держекоінспекція зафіксувала уже більше 2303 випадки шкоди, завданої довкіллю. На сьогодні, розрахунки ведуться за чотирма напрямками. Зокрема, сума збитків через забруднення та засмічення земель складає понад 845 млрд грн, атмосферного повітря - 998 млрд грн, водних об’єктів - 56 млрд грн. Загальна сума збитків - близько 1,9 трлн грн", - зазначив він.

Ставнійчук додав, що ретельний аналіз наслідків військового вторгнення на природні території України буде можливий лише після закінчення війни та завершення робіт із розмінування.

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