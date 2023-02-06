Ситуація на фронті, забезпечення ЗСУ на Бахмутському напрямку та можливі дії ворога найближчим часом: Зеленський провів засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу Президента.

"Керівництво Збройних Сил та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Окрему увагу члени Ставки приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами. Також було заслухано інформацію від розвідки щодо можливих дій ворога найближчим часом.

Крім того, учасники засідання розглянули питання щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій у низці регіонів", - йдеться в повідомленні.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

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