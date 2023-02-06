МВС Німеччини планує скликати саміт щодо біженців: "Ситуація напружена, 8 з 10 шукачів притулку - українці"

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер планує провести незабаром "саміт щодо біженців" з огляду на напружену ситуацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зустріч із представниками відповідних муніципальних організацій і міністрами внутрішніх справ федеральних земель має відбутися протягом наступних двох-трьох тижнів, поінформував у понеділок речник міністерства Максиміліан Калль.

"Це напружена ситуація, до нас прибуває дуже багато людей", - сказав він.

У багатьох місцях бракує доступного житла, дитячих садків і вчителів для курсів німецької мови, у деяких їх просто вже немає зовсім. Це стає серйозним викликом і навантаженням для влади на місцях і до того ж веде до зростання соціальної напруги. Ситуація, втім, дуже різниться між регіонами. Центральна влада хоче виробити механізм кращого розподілу шукачів притулку.

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Речник МВС зауважив, що 8 з 10 шукачів притулку – українці. З України в Німеччину від війни втекли понад мільйон біженців. Офіційно з них зареєстровані, за даними відомства, 1 057 286 осіб.

Біженці з України відрізняються від інших процедурою оформлення. Вони не мають подавати документи на отримання притулку, адже автоматично отримують тимчасовий захист.

Між тим, торік у Німеччині 217 774 людини подали заяву про притулок – це найбільший показник з 2016 року, коли ФРН пережила попередню хвилю біженців. Більшість шукачів притулку приїхали з Сирії, Афганістану, Туреччини, Іраку та Грузії.

У 2022 році федеральний уряд надав землям і муніципалітетам фінансову підтримку на біженців у розмірі 3,5 млрд євро. Ще 2,75 мільярда євро було погоджено на цей рік.

Подібна зустріч стане не першою, попередня була восени минулого року. Тоді Фезер запропонувала виділення для розміщення біженців додаткової нерухомості, яка є в розпорядженні державних структур.