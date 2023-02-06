Експресофіцерку ДПСУ Плантовську, яка святкувала Новий рік у Парижі, звільнили з військової служби, - ЗМІ

Ексофіцерку пресслужби Південного регіонального управління ДПСУ Іванну Плантовську, яка святкувала Новий рік у Парижі, звільнили з військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За даними джерел видання, раніше Плантовську перевели з Одеси в Житомир, а тепер її звільнили з військової служби.

Речник ДПСУ Андрій Демченко нагадав, що після ситуації відносно військовослужбовці Держприкордонслужби з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це. З посади офіцера пресслужби Південного регіонального управління її було переведено для проходження подальшої служби в Житомирський прикордонний загін на посаду, яка не пов’язана з комунікаційним напрямком.

"На цей час вона звільнена з лав Державної прикордонної служби України відповідно до норм законодавства про військовий обов'язок і військову службу. Звільнення відбулося наприкінці січня. Вкотре відмічу, в час повномасштабної війни тисячі прикордонників та прикордонниць зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, самовіддано забезпечують захист кордону на не менш загрозливих напрямках, тому я дуже сподіваюсь, що наших хлопців та дівчат перестануть і не будуть порівнювати з діями окремих військовослужбовців, які більше уваги приділяють особистому життю та хизуються цим", - зазначив він.

За даними УП, кілька днів тому Плантовська опублікувала нову фото на своїй сторінці у Facebook та отримала чергову порцію хейту. У коментарях користувачі соцмережі обурилися, що навіть після скандалу выйськовослужбовиця продовжує дратувати українців епатажними світлинами. У відповідь Плантовська зазначила, що просто "заздрісники, які не мають своїх грошей, рахують чужі".

Демченко звернув увагу, що фото і коментарі Плантовська робила, вже не перебуваючи на службі в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що пресофіцер південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська відсвяткувала Новий рік у Парижі. У соцмережах її розкритикували, оскільки це є недоречним під час війни у країні.

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