Титанові активи та майно російського олігарха Шелкова вартістю 2 млрд стягнуто в дохід України, - БЕБ

Рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду стягнуто в дохід держави всі активи ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", а саме: корпоративні права у розмірі 100 %, рухоме і нерухоме майно підприємства та грошові кошти на рахунках у сумі 14,4 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Бюро екномічної безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"Для позовної заяви детективи Бюро економічної безпеки України спільно із Службою безпеки України надали необхідну доказову базу та матеріали Офісу Генерального прокурора й Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України.

Раніше, рішенням Вищого антикорупційного суду до громадянина росії Шелкова Михайла Євгеновича, кінцевого бенефіціарного власника ТОВ "Демурінський ГЗК" застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону про санкції та стягнуто у дохід держави квартиру, 100% частки у статутному капіталі ТОВ "ВСМПО Титан Україна" та майно цього підприємства - нерухомість, автомобілі, грошові кошти.

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Детективи БЕБ, у межах досудового розслідування встановили, що службові особи товариства, за попередньою змовою із службовими особами офшорних компаній, протягом 2021 року здійснили реалізацію титанової сировини в адресу європейської компанії за умисно заниженою ціною.

Таким чином, маючи на меті ухилення від сплати податку на прибуток, їхні дії призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі понад 10,1 млн грн.

Окрім того, слідством встановлено, що згадане підприємство протягом 2020-2021 років здійснювало експорт видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств російської федерації та республіки білорусь. За документами комбінат постачав цю сировину нібито австрійській компанії. Проте, фактично продукція одразу направлялася російським і білоруським підприємствам та використовувалася, зокрема і для виробництва окремих частин винищувачів та ракет, якими зараз обстрілюють Україну.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2 КК України, здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за співпраці із Службою безпеки України та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, кінцевим бенефіціаром ТОВ "Демурінський ГЗК" є громадянин РФ Міхаіл Шелков.

Михайло Шелков – колишній глава інвестиційного підрозділу російської державної компанії "Ростех", яка контролювала військових підрядників у Росії. Шелков та партнери володіють контрольним пакетом акцій "ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі. За чотири дні до початку повномасштабного вторгнення Росії корпорація ВСМПО-Авісма продала свій основний український актив – ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат". У червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" Сергєя Чемезова та його заступника Міхаіла Шелкова – громадянина РФ, який досі значиться кінцевим бенефіціаром ТОВ "Демурінський ГЗК".