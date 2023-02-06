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Патрульна поліція Києва оголосила набір співробітників

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патрульна,поліція
Патрульна поліція Києва набирає працівників віком від 18 років, які вміють водити автомобіль.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Патрульної поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадуємо вам, що набір у патрульну поліцію Києва триває

Мрієш берегти порядок у рідному місті, допомагати людям й стати частиною поліцейської родини?

Приєднуйся до нас! Подавай анкету

Ми будемо раді поповнити наші лави відповідальними, амбіційними та цілеспрямованими колегами.

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Можливо, саме від тебе залежить безпека нашого міста!

Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:
- громадянство України;
- вільне володіння українською мовою;
- вік від 18 років;
- повна середня загальна освіта;
- посвідчення водія категорії В.

Усім кандидатам необхідно:
- подати документи;
- пройти тестування і медогляд;
- показати належний рівень фізичної підготовки;
- пройти співбесіду.

Дізнатися більше", - йдеться у повідомленні.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Iryna Gerashchenko

    @IrynaGerashche2

    ·

    https://twitter.com/IrynaGerashche2/status/1622617390415548418 25 мин

    «Європейська Солідарність» вимагає повернути виплати військовим.
    Ми проти зняття 30 тис грн доплат. За ці кошти військові часто самі купують собі форму і броніки.Утримати родину за 14 тисяч гривень, які залишили військовим- неможливо.
    Хочете економити- заощаджуйте на марафоні.
  • Castor Boris
    Я помню как после майдана туда хотели папасть люди чтоб реально что-то изменить, а столкнулись с той же совковой поручительской системой, откуда всех честных и принципиальных выпихивали.
  • Юрій Вінгорськи
    це перешкоджає мобілізації
    суки!!!!
    заберіть з дороги своїх підарасів і у вас буде 100 тисяч лишніх дармоїдів
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