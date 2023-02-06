Патрульна поліція Києва оголосила набір співробітників
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Патрульної поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Нагадуємо вам, що набір у патрульну поліцію Києва триває
Мрієш берегти порядок у рідному місті, допомагати людям й стати частиною поліцейської родини?
Приєднуйся до нас! Подавай анкету
Ми будемо раді поповнити наші лави відповідальними, амбіційними та цілеспрямованими колегами.
Можливо, саме від тебе залежить безпека нашого міста!
Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:
- громадянство України;
- вільне володіння українською мовою;
- вік від 18 років;
- повна середня загальна освіта;
- посвідчення водія категорії В.
Усім кандидатам необхідно:
- подати документи;
- пройти тестування і медогляд;
- показати належний рівень фізичної підготовки;
- пройти співбесіду.
Дізнатися більше", - йдеться у повідомленні.