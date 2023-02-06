Патрульна поліція Києва оголосила набір співробітників

Патрульна поліція Києва набирає працівників віком від 18 років, які вміють водити автомобіль.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Патрульної поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадуємо вам, що набір у патрульну поліцію Києва триває

Мрієш берегти порядок у рідному місті, допомагати людям й стати частиною поліцейської родини?

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Ми будемо раді поповнити наші лави відповідальними, амбіційними та цілеспрямованими колегами.

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Можливо, саме від тебе залежить безпека нашого міста!

Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:

- громадянство України;

- вільне володіння українською мовою;

- вік від 18 років;

- повна середня загальна освіта;

- посвідчення водія категорії В.

Усім кандидатам необхідно:

- подати документи;

- пройти тестування і медогляд;

- показати належний рівень фізичної підготовки;

- пройти співбесіду.

Дізнатися більше", - йдеться у повідомленні.