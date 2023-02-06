УГКЦ оголосила про перехід на новий календар

Українська греко-католицька церква оголосила про перехід на новий календар з 1 вересня, коли починається новий церковний рік.

Про це йдеться у постанові сесії архієрейського синоду УГКЦ, яка відбулася 1-2 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Взявши до уваги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої Церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації:

А. УГКЦ в Україні перейти з 1 вересня за новим стилем (початок Індикту) 2023 року Божого на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії.

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Б. Для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), залишити можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року Божого", - йдеться у постанові Дев’яносто третьої сесії Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні (1–2 лютого 2023 року Божого, Львів-Брюховичі).

Нерухомі свята – це ті, що завжди припадають на той самий день у році, наприклад Різдво Христове (за новим стилем – 25 грудня), Миколая Чудотворця (6 грудня) тощо.