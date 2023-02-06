Шмигаль вніс до Ради подання про призначення Клименка головою МВС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Тараса Мельничука - представника Кабміну у Верховній Раді.

"У Верховній Раді України зареєстроване подання Прем’єр-мінстра України Д.А. Шмигаля про призначення Клименка Ігора Володимировича Міністром внутрішніх справ України", - написав він.

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Як повідомлялося, очільник МВС Денис Монастирський загинув унаслідок падіння гелікоптера в Броварах. Після цього Кабмін призначив Клименка заступником міністра внутрішніх справ та поклав на нього виконання обов'язків голови МВС.