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Армія РФ через західні санкції отримує зброю зниженої якості та точності, - Данілов

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данілов
Армія Росії почала отримувати зброю зниженої якості та точності – це результат західних санкцій проти країни-агресора.

Про це написав у Twitter секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія внаслідок західних санкцій почала отримувати зброю пониженої якості та точності, намагаючись зберегти кількісні показники. Стратегія України – ставка на якість передових технологій, а не на масу мобілізованих", - заявив він.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Автомати, гранати, міни, снаряди та інша зброя, якою вони зрівнюють із землею наші міста і цього виготовлено велику кількость ще за часів радянського союзу і за час існування фашистської расєї. Піхоти в них також дуже багато і нею вони закидують лінію фронту. Навіщо ці заспокійливі месежди? А ми багато чого випускаєжмо, звичайно крім асфальту?
  • 18c49ed2
    Т.е. оно не может убивать? Клинический идиот. То, что микросхемы в ракетах, падающих на наши города, идут с АлиЕкпресс - не недостаток, а преимущество.
  • Павел Иващенко 7734ba7e
    Балабон дурний , вже бiльше нiчого сказати
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