Армія РФ через західні санкції отримує зброю зниженої якості та точності, - Данілов

Армія Росії почала отримувати зброю зниженої якості та точності – це результат західних санкцій проти країни-агресора.

Про це написав у Twitter секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Російська армія внаслідок західних санкцій почала отримувати зброю пониженої якості та точності, намагаючись зберегти кількісні показники. Стратегія України – ставка на якість передових технологій, а не на масу мобілізованих", - заявив він.

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