Наразі нуль охочих очолити митницю, - "слуга народу" Арахамія

Глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів, що на цей момент жоден з українських чиновників не висловив бажання очолити Державну митну службу.

"Наразі немає жодних (кандидатів. – Ред.). Ба більше, якщо зазвичай у нас багато охочих, то зараз таких кандидатів нуль", – сказав Арахамія, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він також пояснив, чому відносно довго не звільняли з посади в.о. голови Держмитниці В'ячеслава Демченка.

"У нього був "базовий імунітет" після призначення. Це людина з найчистішою репутацією. Раніше він очолював прикордонну службу. У мене немає даних, що він брав участь у будь-яких схемах. Але для того, щоб наводити лад на митниці, недостатньо бути просто чесною людиною", – розповів голова фракції.

За його словами, влада має концептуальне розуміння, що робити з Держмитницею, яка за останні кілька років пережила зміну шести керівників.

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"Концепція є, вона, до речі, близька до того, що свого часу пропонував Максим Нефьодов... Я розумію митницю в її нинішньому стані як повністю феодальну структуру. Тобто коли навіть фігура начальника обласної митниці не відіграє такої ролі, як начальник зміни. Тому змінити ситуацію можна тільки інституційно", – вважає Арахамія.

Як варіанти змін розглядаються, наприклад, практика, коли розмитненням вантажів займається митник з іншого регіону, ширше впровадження системи електронного контролю, підвищення відповідальності за роботу сканерів, які часто не працюють.