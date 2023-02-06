Рада закликала призупинити роботу Росії та Білорусі в органах ПА ОБСЄ

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови N8396 "Про звернення Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ) та парламентів її держав-учасниць щодо неприпустимості участі членів парламенту російської федерації та білорусі в роботі статутних органів Асамблеї".

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ВР, відповідне рішення підтримали 322 народні депутати.

"Верховна Рада України звертається до Парламентської Асамблеї ОБСЄ та парламентів її держав-учасниць із закликом затвердити зміни до Правил процедури Асамблеї, які б передбачали призупинення повноважень членів ПА ОБСЄ, представників парламентів держав-учасниць, які порушують принципи ОБСЄ та вчиняють акт збройної агресії проти іншої держави-учасниці Організації, прийняти рішення про таке призупинення повноважень у відношенні членів парламентських делегацій Російської Федерації та Республіки Білорусь, а також продовжити подальше реформування Організації", - ідеться у зверненні.

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Також Рада закликає утриматися від спільної роботи з представниками Російської Федерації та Республіки Білорусь у статутних органах Асамблеї; звернутися парламентам держав-учасниць до своїх урядів з проханням застосувати візові обмеження до членів парламентів Російської Федерації та Республіки Білорусь, які перебувають під санкціями Європейського Союзу; визнати Російську Федерацію державою-терористом та посилити санкційний тиск на неї.