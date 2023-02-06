Ми не показуємо пальцем на інших, але якби всі допомагали Україні так, як Польща, війна уже б закінчилася, - Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що Захід повинен більше допомагати Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю El Mundo, відповідаючи на питання, чи задоволений він, що Німеччина нарешті дозволила передати Україні танки Leopard, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Я буду щасливий тільки після перемоги України над російськими окупантами", – відповів він.

Моравецький сказав, що Польща від самого початку тисне на європейських лідерів, переконуючи їх збільшити обсяги допомоги Україні та не обмежуватися разовим постачанням зброї та кількома пакетами санкцій.

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"Росія – паперовий тигр, але все ж таки тигр. Одними танками її не відлякаєш. Але якщо Путін побачить, що наша рішучість не послаблюється, він врешті-решт дійде до висновку, що йому не виграти цю війну", – сказав польський прем'єр.

Він додав, що Польща власними діями показує, як потрібно допомагати Україні: вона передала понад 200 танків, гаубиці Krab та ПЗРК Piorun, тисячі боєприпасів тощо.

"Ми не показуємо пальцем на інших, але демонструємо приклад, як багато можна зробити для України. Якби найбільші європейські країни надавали допомогу Україні в такому масштабі, як Польща, ця війна уже б закінчилася", – сказав Моравецький.

Якщо Європа не підтримуватиме Україну, то на карту буде поставлене саме існування Європи, додав польський прем'єр.

"Від Мадриду до Києва лежить Європа, яка хоче жити в мирі. Якщо нам не вистачить рішучості захистити одну європейську країну, наш континент може стати обложеною фортецею на багато років", – сказав він.

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Якщо Захід відмовиться від України, рано чи пізно війна переміститься до Берліна чи Парижа, упевнений Моравецький. Він нагадав, що саме так сталося у 1939 році, коли Європа не допомогла Польщі.

Відповідаючи на запитання, чи нависає над Європою привид третьої світової війни, Моравецький відповів: "Ми розглядаємо кожен сценарій".