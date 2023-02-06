Рада готує два законопроєкти, які дозволять безкоштовно вилучати ділянки для відбудови та швидко змінювати їх цільове призначення

Парламент готує два законопроєкти, які дозволять безкоштовно забирати ділянки для відбудови та швидко змінювати їх цільове призначення.

Про це повідомляє "Чесно", передає Цензор.НЕТ.

"У Верховній Раді до розгляду готують ініціативи, які можна описати словами "забудовникам все, громадянам — нічого".

Громадянам у часи великої відбудови залишається все менше можливостей впливати на вигляд та комфорт міст.

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Одразу два такі законопроєкти можуть бути проголосовані найближчим часом. Це проєкт №8178-1 про спрощення процедури зміни цільового призначення земельних ділянок для сільськогосподарської діяльності на інші види (наприклад, для забудови).

Інший законопроєкт №8225 дозволяє примусове вилучення/відчуження земельних ділянок у громадян. Два законопроєкти проходили комітет з питань аграрної та земельної політики, який очолює Олександр Гайду ("Слуга Народу")", - йдеться у повідомленні.