Заступнику голови Сумської ОВА Клименчукову обрали запобіжний захід у справі про розкрадання коштів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне" .
Як зазначається, чоловікові інкримінують заволодіння в особливо великих розмірах бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).
У суді сторона обвинувачення вимагала як запобіжний захід - тримання під вартою. Водночас прокурор назвав ризики: підозрюваний може переховуватися від суду, знищити, сховати або спотворити докази, може впливати на свідків чи продовжувати вчиняти інші правопорушення.
Своєю чергою, Клеменчуков попросив суд відмовити стороні обвинувачення.
Суд постановив відпустити Олега Клименчукова під особисте зобов'язання. Захисник посадовця заявив, що вони оскаржуватимуть рішення суду.
Нагадаємо, за даними слідства, у квітні 2022 року Клемечуков спільно з т.в.о. начальником Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА Олегом Чунаєвим організували схему розкрадання коштів, виділених Сумській області урядом на відновлення знищеної інфраструктури.