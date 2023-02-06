Новини

Заступнику голови Сумської ОВА Клименчукову обрали запобіжний захід у справі про розкрадання коштів

6 46518
клименчуков
Заступнику голови Сумської ОВА Олегу Клименчукову суд обрав запобіжний захід - особисте зобов’язання. Його підозрюють у розкраданні коштів, призначених для відновлення знищеної інфраструктури Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне" .

Як зазначається, чоловікові інкримінують заволодіння в особливо великих розмірах бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

У суді сторона обвинувачення вимагала як запобіжний захід - тримання під вартою. Водночас прокурор назвав ризики: підозрюваний може переховуватися від суду, знищити, сховати або спотворити докази, може впливати на свідків чи продовжувати вчиняти інші правопорушення.

Своєю чергою, Клеменчуков попросив суд відмовити стороні обвинувачення.

Суд постановив відпустити Олега Клименчукова під особисте зобов'язання. Захисник посадовця заявив, що вони оскаржуватимуть рішення суду.

Дивіться: Керівництво Сумської ОДА викрите на розкраданні коштів для відновлення інфраструктури області, - СБУ. ФОТО

Нагадаємо, за даними слідства, у квітні 2022 року Клемечуков спільно з т.в.о. начальником Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА Олегом Чунаєвим організували схему розкрадання коштів, виділених Сумській області урядом на відновлення знищеної інфраструктури.

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Чи він один такий? Чи це тільки в Сумській області? Зараз для таких людей Клондайк. Вони мріяли про війну яка дає можливість покидькам стати міліонерами.
  • 18c49ed2
    Особисте зобов'язання? Они издеваются? Это во время большой войны к вору западной помощи, оббиравшему обездоленных людей в особо крупных размерах?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Десь в окопах під Бахмутом заскреготали зубами ЗСУшники.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини