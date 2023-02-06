Потрібно розрізняти Путіна та його систему і Росію, з її культурою, історією та людьми, - МЗС Австрії

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг вважає, що з РФ потрібно підтримувати діалог, зокрема в ОБСЄ, і що треба відрізняти Володимира Путіна та його систему і Росію з її культурою, історією та людьми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи питання про те, що у роковини повномасштабного вторгнення в Україну до Відня для участі в ПА ОБСЄ прибуде делегація РФ з 15 осіб, більшість з яких знаходиться під санкціями, Шалленберг ще раз запевнив, що Австрія була зобов’язана видати їм візи. "Я мушу зробити можливим приїзд до Австрії для всіх делегатів усіх держав-учасниць", - прокоментував він положення укладеної між Австрією та ОБСЄ угоди.

Водночас дату зимової сесії ПА ОБСЄ 23-24 лютого – "саме в річницю жорсткого агресивного нападу росії на Україну" – австрійський міністр назвав "дуже невдалою". При цьому він заявив, що ОБСЄ, яка створювалася у розпал "холодної війни", залишається важливою платформою і зараз, адже під час її засідань "росіяни змушені чути, що вони повністю ізольовані".

Коментуючи те, що один член делегації РФ в ПА ОБСЄ Петро Толстой закликав "загнати Україну у 18 століття", а інший член Леонід Слуцький закликав до страти полонених бійців "Азовсталі", Шалленберг сказав, що схожі заяви часто лунають з російського боку, зокрема і від колишнього президента Дмитра Медведєва. "Але труднощі полягають в тому, що нам треба залишатися в діалозі. Ми сподіваємося все ж, що колись знову настане час дипломатії", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія видала візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ, а тепер остерігається, що росіяни у Відні танцюватимуть на балу в річницю вторгнення в Україну

На цьому тлі глава МЗС Австрії також заявив, що не вважає правильним виганяти Росію з ОБСЄ. "Але яка альтернатива розпуску ОБСЄ і вигнанню Росії з ОБСЄ? Не думаю, що це буде правильним шляхом зараз", - прокоментував він питання про те, чи є якийсь сенс вести діалог з РФ в нинішніх умовах.

За словами очільника австрійського МЗС, важливо постійно говорити Росії на різних форумах, у тому числі в ООН, про те, що вона "повністю ізольована" через її дії щодо України. Також глава австрійського МЗС заявив, що у відносинах з Путіним "повернення до статус кво" неможливе. При цьому він вважає, що потрібно "робити розрізнення між Путіним та його системою і Росією, її культурою, історією та людьми".

Також читайте: Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну