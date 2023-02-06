Розворот у відносинах з Росією буде можливий тільки після Путіна, - Моравецький

Росія не становитиме загрозу миру та безпеці в Європі тільки тоді, коли Володимир Путін піде і там відбудуться демократичні вибори.

Про це в інтерв'ю El Mundo сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Рішення полягає в тому, щоб демократизувати Росію та покласти кінець авторитарному правлінню Путіна. Це має вирішити російський народ на демократичних виборах", – сказав він.

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Моравецький вважає, що демократизація – єдиний шанс Росії на відновлення та кінець панування спецслужб.

"В Європі ж ми повинні повністю позбутися будь-якого російського впливу та стати повністю незалежними від Росії. Тоді й тільки тоді з'явиться шанс на новий розворот у відносинах з зовсім іншою Росією. Але це питання років, а не місяців", – сказав Моравецький.