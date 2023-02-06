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Гутерріш про війну в Україні: "Перспективи миру зменшуються, а можливість ескалації зростає"

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гутерріш
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш, говорячи про війну в Україні, висловив побоювання, що світ вступає в "ширшу війну".

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерріша на Генасамблеї ООН.

"Перспективи миру і далі  зменшуються. Шанси на подальшу ескалацію і кровопролиття і надалі зростають. Я боюся, що світ не проти своєї волі скочується у масштабнішу війну. Я боюся, що він робить це з широко розплющеними очима", - заявив Гутерреш, говорячи про війну РФ проти України.

Він також наголосив, що якби кожна країна виконувала свої зобов'язання згідно зі статутом ООН, то мир був би гарантований.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • lammer ya
    в ООН якась альтернативна реальність. Довбані наркомани.
  • Petrov Viktor
    И ты знаешь, секретарь ООН, почему эскалация, потому что безответственный импотент не может собрать волю в кулак и сразу дать отпор опасному кровавому маньяку. Поэтому на запах крови будут сбегаться такие же кровавые твари и предчувствуя лёгкую беззащитную поживу, создавать коалиции, пока не получится очередная мировая война с миллионами жертв.
  • Вал Кочин 16671b7d
    Чучало...
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