Гутерріш про війну в Україні: "Перспективи миру зменшуються, а можливість ескалації зростає"

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш, говорячи про війну в Україні, висловив побоювання, що світ вступає в "ширшу війну".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву генсека ООН Антоніу Гутерріша на Генасамблеї ООН.

"Перспективи миру і далі зменшуються. Шанси на подальшу ескалацію і кровопролиття і надалі зростають. Я боюся, що світ не проти своєї волі скочується у масштабнішу війну. Я боюся, що він робить це з широко розплющеними очима", - заявив Гутерреш, говорячи про війну РФ проти України.

Він також наголосив, що якби кожна країна виконувала свої зобов'язання згідно зі статутом ООН, то мир був би гарантований.

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