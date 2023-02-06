Папа Римський Франциск однозначно на боці України, - посол Юраш

Посол України у Ватикані Андрій Юраш упевнений, що позиція Папи Римського Франциска щодо російсько-української війни однозначна – він на боці України.

Про це Юраш сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Папа однозначно є на боці України, і навіть ті, не до кінця зрозумілі для української громади його моделі та способи самовираження, продиктовані любов’ю до України і бажанням допомогти. Можна дискутувати, чи ці моделі нас влаштовують, але в тому, що його мотивація є позитивною, сумніватися не можна", – сказав Юраш.

Він нагадав, що Папа Римський – не тільки голова Католицької церкви, але й голова держави Ватикану, яку Україна раніше розглядала як можливий майданчик для переговорів з Росією.

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І у Ватикані хочуть зберегти можливості для комунікації, щоб за потреби стати таким майданчиком.

"Десь на перетині таких інтенцій і моделюється позиція Папи", – сказав Юраш.

Він нагадав, що Папа Римський минулого року через війну скасував уже призначену зустріч з російським партіархом Кирилом (Гундяєвим). На думку Юраша, це був дуже серйозний жест.

"Папа – глава церкви, для нього зустріч з, умовно кажучи, рівнозначним духовним представником з Росії була дуже важливою. Перша зустріч патріарха Кирила та Папи була у Гавані в 2016 році. І було бажання з російського боку розвинути ці відносини. Папа розвалив цей майданчик, він сказав, що немає підстав для зустрічі", – сказав посол.