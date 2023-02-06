США в ООН: Дії РФ не свідчать про прагнення реального миру

Дії Росії не свідчать про заявлене нею "прагнення" до миру в Україні, тому будь-які розмови та заклики про можливі мирні переговори між Москвою і Києвом не мають наразі жодного підґрунтя.

Про це заявила в понеділок постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дії Росії – депортація дітей, затримання суден із продовольством, які прямують з України, бомбардування мирних жителів і критично важливої інфраструктури – це не дії країни, готової до миру. Це не ті дії, яких можна очікувати від члена Ради Безпеки",- наголосила представниця США під час засідання РБ ООН.

Вона звернулася до представників країн, які закликали "обидві сторони" до переговорів з метою припинення ворожнечі.

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"Усе – в руках однієї людини, одного президента Путіна. Путін розпочав цю війну, і він може закінчити її сьогодні, вивівши свої війська з України",- зауважила Томас-Грінфілд.

Вона закликала в ООН допомогти постраждалим від російської агресії та підтвердити найважливіші принципи Статуту ООН і міжнародного права. У цьому контексті представниця США наголосила на необхідності забезпечення для гуманітарних організацій безперешкодного доступу до людей в районі бойових дій.

Вона також висловила сподівання на посилення міжнародної взаємодії щодо притягнення РФ до відповідальності за її злочини проти українського народу.