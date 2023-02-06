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Судно з БМП Bradley для України прибуло до Великої Британії

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bradley,бредлі
6 лютого судно Arc Integrity, яке перевозить БМП Bradley для України із США, прибуло до Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними трекера Marine Traffic, судно, на якому було 60 БМП для України, вдень прибуло в порт британського Сатугемптона.

Судно з БМП Bradley для України прибуло до Великої Британії 01

Іформація про відправку Bradley до України з'явилася ще 28 січня. Транспортне командування ЗС США показало завантаження Bradley у порту Чарлстона (Південна Кароліна).

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    так бістро !!!???

    вранці показували погрузку, а ввечері вже чай пьють у британсько. Королеви

    ліверним ковбасам треба заново вчитись бліцкрігу
  • Tommy Lee
    Мабуть тихо відправили раніше. А завантаження для картинки показали в запису.
  • Igor Shevtsov
    вийшли з порту 2023-01-27 прибули в Саусамптон сьогодні. впринципі нормально.
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