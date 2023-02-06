Судно з БМП Bradley для України прибуло до Великої Британії

6 лютого судно Arc Integrity, яке перевозить БМП Bradley для України із США, прибуло до Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними трекера Marine Traffic, судно, на якому було 60 БМП для України, вдень прибуло в порт британського Сатугемптона.

Іформація про відправку Bradley до України з'явилася ще 28 січня. Транспортне командування ЗС США показало завантаження Bradley у порту Чарлстона (Південна Кароліна).

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