Ердоган оголосив семиденну жалобу за загиблими внаслідок землетрусу, жертв уже понад 1600
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Anadolu.
Як оголосив президент Реджеп Тайїп Ердоган, протягом тижня трауру будуть приспущені національні прапори по всій території країни та на будівлях дипломатичних представництв Туреччини за кордоном.
Міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа повідомив, що на цей час відомо вже про 1651 загиблого та понад 11 тисяч постраждалих. Він також оголосив, що відомство організовує спеціальний корабель для масової евакуації травмованих людей до лікарень у Мерсіні, судно зайде у порт Іскендерун. Рятувальники продовжують розбирати завали.
Нагадаємо, вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного становила 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування.
У Туреччині на цей час відомо вже про понад півтори тисячі загиблих, у Cирії - понад пів тисячі.