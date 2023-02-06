Історія має обов’язково бути в національному мультипредметному тесті, аби молодь знала, чому сьогодні війна на полях України, - нардеп "ЄС" Сюмар
Про це заявила нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ.
"Так, фракція Порошенка за те, аби історія України була обов’язковим предметом.
Так, фракція "ЄС" за те, аби українська молодь знала чому сьогодні війна на полях України і як багато століть азійська московія намагається заволодіти Україною.
Ми за те, аби українці розуміли причинно-наслідкові зв’язки в суспільних відносинах, бо все має свій початок і свої причини.
І так, з 2014 хлопці в АТО просили мене найбільше книжки з … історії. В тому числі Донбасу. Аби розуміти чому вони вмирають за цю землю…
Я розумію спроби знівелювати українську історію від катерини та лєніна. Але зараз це робить український міністр Шкарлєт, який за такі спроби цілком може вважатися російським агентом.
Тому поверніть в ЗНО історію України. Ми мусимо її знати досконало. Аби бути українцями…" - пояснила Сюмар.