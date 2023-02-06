Після трагедії в Броварах міністрам заборонили літати на гелікоптерах, - Клименко

Після трагедії в Броварах, яка сталася 18 січня, міністрам заборонили літати на гелікоптерах. Наразі їм дозволено пересуватися лише на автомобілях.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це заявив виконувач обовʼязків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз перевіряються всі гелікоптери, які є в системі Міністерства внутрішніх справ України.

"Систему безпеки повністю переглянуто. Ті гелікоптери, Airbus 225, зараз перебувають на аеродромах, працюють спеціалісти. Ми перевіряємо всі гелікоптери, які були в системі МВС. Цей процес затягнеться на місяць або на два, поки ми не встановимо з іноземними експертами, що вони безпечні. Якщо розглядати версію, що це несправність гелікоптера", - заявив Клименко.

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Він додав, що посадовцям заборонили літати на гелікоптерах до кінця розслідування авіатрощі.

"З іншого боку, ми заборонили керівникам пересуватися на гелікоптерах, тільки автомобільним транспортом, поки ми не завершимо розслідування і достеменно не дізнаємось про причини катастрофи", - заявив Клименко.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.