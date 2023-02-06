Новини

Суд у Грузії відмовився звільнити Саакашвілі за станом здоров’я

4 65461
саакашвілі
Тбіліський міський суд у понеділок не задовольнив клопотання про відтермінування покарання чи звільнення третього президента Грузії громадянина України Міхеїла Саакашвілі за станом здоров’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Суддя Георгій Аревадзе не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, суд ухвалив, що поданий звіт про стан здоров'я Саакашвілі нібито не містить достовірної інформації про тяжкість його хвороби і не може бути підставою для відтермінування відбування покарання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон

Рішення судді викликало невдоволення родичів та прихильників колишнього президента Грузії.

Сам Саакашвілі через погане самопочуття не брав участі в останньому засіданні навіть по відеозв'язку.

У Facebook Саакашвілі після цього з'явилася заява, в якій він називає слухання фарсом.

"Я отримав смертний вирок і залишуся в тюрмі зі своїми хворобами", – заявив колишній грузинський президент.

Він вважає, що рішення суду прямо пов'язане з російським впливом на чинну владу Грузії. Саакашвілі заявив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров недарма за останні тижні кілька разів хвалив уряд Грузії.

"Путін обіцяв повісити мене "за яйця" і все виглядає так, що він здійснює план через свого проксі російського олігарха Іванішвілі", – заявив Саакашвілі.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    А нам тут "у вуха сцють", як круто Саакашвілі суди реформував!!!
  • Яр Холодний
    Заліз на полицю, де у мене зберігався запас "обурення" Дивлюся, а вона пуста! Весь запас "обурення" використав ще у 2018 році - коли довідався, що Саакашвілі здав контрабандний канал, по якому в Україну завозилися з Росії двигуни для БМП і наші хлопці залишилися без "броні" на полі бою!
  • Алексей Королевский 35c798da
    Сидят бойцы в окопе и думают "Как там Саакашвили"
    Сидит бабушка на пенсию в 2.500 и думает что же там секашвили
    Ну и дальше по списку.
    Всем откровенно похрен на него
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини