Суд у Грузії відмовився звільнити Саакашвілі за станом здоров’я

Тбіліський міський суд у понеділок не задовольнив клопотання про відтермінування покарання чи звільнення третього президента Грузії громадянина України Міхеїла Саакашвілі за станом здоров’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Суддя Георгій Аревадзе не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі.

Як повідомляють грузинські ЗМІ, суд ухвалив, що поданий звіт про стан здоров'я Саакашвілі нібито не містить достовірної інформації про тяжкість його хвороби і не може бути підставою для відтермінування відбування покарання.

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Рішення судді викликало невдоволення родичів та прихильників колишнього президента Грузії.

Сам Саакашвілі через погане самопочуття не брав участі в останньому засіданні навіть по відеозв'язку.

У Facebook Саакашвілі після цього з'явилася заява, в якій він називає слухання фарсом.

"Я отримав смертний вирок і залишуся в тюрмі зі своїми хворобами", – заявив колишній грузинський президент.

Він вважає, що рішення суду прямо пов'язане з російським впливом на чинну владу Грузії. Саакашвілі заявив, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров недарма за останні тижні кілька разів хвалив уряд Грузії.

"Путін обіцяв повісити мене "за яйця" і все виглядає так, що він здійснює план через свого проксі російського олігарха Іванішвілі", – заявив Саакашвілі.