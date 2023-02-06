Через морози навантаження на систему збільшиться, можливі триваліші відключення, – Yasno

Цей тиждень, за прогнозами, буде холодним, тому навантаження на енергосистему збільшиться. Цілком імовірно, що доведеться застосовувати більш тривалі відключення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, на вівторок Укренерго надав такі обмеження:

Київ: 1147 МВт на день та 768 МВт вночі,

Дніпро: 1707 МВт на день та 1652 МВт на ніч.

"За прогнозами тиждень буде холодним, тому навантаження на енергосистему збільшиться. Цілком імовірно, що колегам доведеться застосовувати більш тривалі відключення. Хоча генерація зросла, але через морози зростає і споживання. Також мережеві обмеження НЕК не дають можливості системі працювати повноцінно.

Крім того, сніг і мороз можуть бути причиною додаткових аварій на лініях. Тому прошу обережно користуватися електроприладами. У разі аварій звертайтеся до ОСББ або до колег з ОСР", - написав Коваленко.

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