Україні принципово зняти табу на постачання літаків, - Кулеба

Не виключено, що першими іноземними літаками, наданими нашій державі, будуть не американські винищувачі F-16.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не важливо, який буде іноземний літак: чи це буде F-16 американський, чи це буде Gripen шведський, чи це буде Mirage або Rafale французький, або це буде Eurofighter – це все не принципово. Принципово – відкрити позицію, зняти це табу і отримати першу ескадрилью літаків, а потім уже будемо визначатися по доступності на ринку, по обслуговуванню, на яку саме модель робити ставку", - сказав міністр.

"Станом на зараз з точку зору масовості, наявності на ринку й обслуговування, базова модель – це F-16, але не факт, що F-16 буде першим іноземним літаком, який ми отримаємо", - підсумував Кулеба.

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Глава МЗС заявив, що не має сумнівів, що цю опцію Україна відкриє, і влада командно працює над цим. Крім того він пояснив, що рішення щодо літаків блокують психологічні аргументи – побоювання ескалації, обґрунтування, що дуже довго вчитися і не відомо, чи потрапить зброя до російських рук.

"Коли нам кажуть про ескалацію, ми відповідаємо дуже просто: "Куди ще? Що вам ще потрібно, щоб відбулося, щоб ви припинили говорити про ескалацію?" І в наших партнерів немає відповіді на це запитання. Вони розуміють, що цей аргумент про ескалацію не із зони раціональних аргументів. Він із зони управління страхом", - зауважив Кулеба.

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