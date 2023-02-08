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Конференція з відновлення України відбудеться у Лондоні в червні

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зеленський,сунак
На червень 2023 року у Лондоні заплановано проведення Конференції з відновлення України.

Про це йдеться у спільній британсько-українській декларації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми виступимо співорганізаторами Конференції з відновлення України в Лондоні 21-22 червня. Велика Британія продовжить забезпечувати Україні доступ до британського приватного фінансування, страхування, технічного експертного потенціалу", - наголошується в документі, схваленому за підсумками переговорів британського прем'єра Ріші Сунака із  президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому британська сторона нагадала, що за минулі 12 місяців "військова, гуманітарна та економічна допомога Україні з боку Великої Британії становила майже 4 млрд фунтів стерлінгів".

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Нагадуємо, остання конференція про відновлення України відбулася у Лугано (Швейцарія) на початку липня 2022 року, і тоді було оголошено, що у 2023 році подібна конференція пройде у Лондоні.

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • 5 копійок
    У Зелі все велике. Комплекс маленької людини.
  • 18c49ed2
    Я думаю, что это не быстро. Об этом Залужный с Забродским написали еще в конце лета. Только тогда плебс слушал всяких Арестовичей, Ждановых и прочих Будановых.
  • 18c49ed2
    Только вот до этого надо основательно почистить это цирк уродов папы Бени. А то дела не будет. Будет тупой распил бабла.
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