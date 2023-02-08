Зеленський, Макрон і Шольц зустрінуться ввечері 8 лютого в Парижі, - The Guardian
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Президент України Володимир Зеленський вилетів із Лондона і незабаром має приземлитися у паризькому аеропорту Орлі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в середу ввечері The Guardian.
За даними видання, очікується коротка фотосесія на злітно-посадковій смузі, після чого він вирушить до Єлисейського палацу, а ввечері відбудеться вечеря з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.