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Міноборони планує модернізацію роботи військово-лікарських комісій

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Міністерство оборони планує удосконалення та перегляді підходів в роботі військово-лікарських комісій.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Повномасштабне вторгнення поставило перед новими викликами медичне забезпечення в тому числі і недосконалу систему військово-лікарських комісій. За цей час було створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини, а також була розширена система ВЛК. А саме — було створено 66 позаштатник ВЛК у військових медичних закладах, а також додатково у закладах охорони здоров"я різних форм власності ще 340 позаштатних ВЛК.

Втім, у зв′язку зі збільшенням навантаження, очевидною є потреба в удосконаленні та перегляді підходів до проведення зазначеної експертизи", - написала Маляр у фейсбуці.

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Міноборони спільно з МОЗ та Мінцифри відпрацьовують основні 5 напрямків удосконалення роботи ВЛК:

  • прискорення впровадження увійськових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС)
  • запровадження електронних черг
  • використання електронного документообігу упроцесах ВЛК
  • перегляд кількості ВЛК
  • сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Fedor Fedorov bd4348cc
    А ще краще санітаркою на передову...
  • 18c49ed2
    Может это говорящую голову в госпиталь отправить на помощь сестричкам? Чтобы все быстрее было? Заодно хорошо все увидит. Зря она что-ли такие суммы получает?

  • Volodumur Vilnuj
    Резніков Маляр і т.д. це незаменими кадри Ермака вон йому ж служать а не державі
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