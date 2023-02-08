Міноборони планує модернізацію роботи військово-лікарських комісій
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Повномасштабне вторгнення поставило перед новими викликами медичне забезпечення в тому числі і недосконалу систему військово-лікарських комісій. За цей час було створено єдиний медичний простір цивільної та військової медицини, а також була розширена система ВЛК. А саме — було створено 66 позаштатник ВЛК у військових медичних закладах, а також додатково у закладах охорони здоров"я різних форм власності ще 340 позаштатних ВЛК.
Втім, у зв′язку зі збільшенням навантаження, очевидною є потреба в удосконаленні та перегляді підходів до проведення зазначеної експертизи", - написала Маляр у фейсбуці.
Міноборони спільно з МОЗ та Мінцифри відпрацьовують основні 5 напрямків удосконалення роботи ВЛК:
- прискорення впровадження увійськових закладах електронної медичної інформаційної системи (МІС)
- запровадження електронних черг
- використання електронного документообігу упроцесах ВЛК
- перегляд кількості ВЛК
- сервісне обслуговування у військових закладах ВЛК