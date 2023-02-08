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Українські воїни будуть триматися в Бахмуті, поки не надійде необхідне озброєння, - Зеленський

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зеленський
Бої за Бахмут тривають уже шість місяців. Проте українські військові мають триматися доти, доки Україна не отримає необхідне озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в  інтерв'ю Le Figaro.

"Ви повинні дивитися на це з точки зору військових і спецслужб. Усе це питання часу. Під час війни час не має того самого значення. Ми повинні триматися, поки не отримаємо зброю", - заявив він.

Зеленський додав, що зі стратегічної точки зору Бахмут не дуже важливий, оскільки окупанти повністю зруйнували місто своєю артилерією.

"Але якщо вони візьмуть Бахмут, то захочуть піти далі. Це дасть їм перевагу. Питання в тому, що буде після Бахмута?", - підкреслив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота українського екіпажу танка Т-80У на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А может это будут решать профи Залужный с Шапталой, а не комик, временно исполняющий роль президента? Сталин хренов нашелся.
  • 18c49ed2
    Высралось? Полегшало? Я не знаю кто именно настоял тогда на Залужном - Байден, Джонсон или коллективный запад. Но это только не Зеля решил поменять своих лизоблюдов Тарана и Хомчака на Залужного с Шапталой. В этом я уверен. И что именно запад не даёт его сожрать сейчас - тоже.
  • Олександр Дніпро
    Вова в Лондоні "помирає" за Бахмут.

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