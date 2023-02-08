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Португалія надасть Україні три танки Leopard 2 в березні

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леопард
Португалія відремонтує та відправить в Україну три танки Leopard 2 вже наступного місяця.

Про заявив прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Укаїна.

"Зараз ми реалізуємо план відновлення та технічного обслуговування танків Leopard 2, і, згідно з планом, ми можемо відправити три танки в березні", - заявив Кошта.

Командувач збройними силами Португалії адмірал Антоніо Сілва Рібейро заявив минулого місяця, що Португалія мала 37 танків Leopard 2, але місцеві ЗМІ повідомляли, що більшість з них непрацездатні.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Maks Im c4439b0c
    Спасибо Португалии. Тем более что там достаточно большая украинская диаспора.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Язик не повертається щось криве сказати про Португалію.Велика дяка.
  • Оксана Щербакова 63f182cf
    Португалія - одна з найбідніших країн Європи. Там ну дуже скромно живуть. Тому чудово,що хоч 3,молодці все ж.
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