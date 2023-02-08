Головними темами саміту ЄС буде надання Україні допомоги та притягнення Росії до відповідальності, - DW

Тема України буде пріоритетною на порядку денному саміту лідерів Європейського союзу, який пройде 9-10 лютого в Брюсселі.

На ньому йтиметься про останні події в країні, а також про подальшу допомогу Києву, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Військова допомога Україні обговорюватиметься лідерами країн ЄС, зокрема надання країні винищувачів, повідомили у Брюсселі. В цьому питанні позиції держав розходяться, тож очікується дискусія на цю тему.

На саміті йтиметься також про нові санкції щодо Росії, наприклад, на ядерне паливо та товари подвійного призначення, а також про штрафні заходи щодо третіх країн та організацій, які беруть участь у війні на боці РФ, як і про посилення покарання за обхід санкцій ЄС.

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Очікуються подальші зрушення щодо використання заморожених на території країн "Групи семи" російських активів на близько 300 мільярдів євро. Їх необхідно локалізувати та створити список перешкод на шляху до їхнього використання, щоби виробити варіанти їхнього подолання, сказав високопосадовець Євросоюзу. Він уточнив, що про конфіскацію не йдеться, оскільки це санкційний режим, після зняття якого активи мають бути повернені. Однак ефективне управління цими активами дозволило б передати Україні кілька мільярдів на відбудову, кажуть в Брюсселі.

Обговорюватиметься і питання притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні.

Ще одна з тем засідання - процес вступу України до ЄС. "Україна показала дивовижний прогрес", - зазначив високопосадовець Євросоюзу, пояснивши, що в деяких пунктах країна за кілька тижнів досягла того, на що зазвичай йде рік чи два.

На питання, чи реалістично чекати початку переговорів про приєднання України до ЄС ще 2023 року, він відповів, що такий сценарій не можна виключити. "За три місяці до надання їй статусу кандидата на вступ до Євросоюзу багато країн-членів не могли собі навіть уявити, що це можливо", - сказав чиновник, наголосивши, що членство в ЄС надається, зокрема, і за заслуги. "Українське суспільство змінюється. Країну чекає трансформація, проте те, чого Україні вже вдалося досягти, особливо в умовах війни, - разюче", - сказав він.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 8 лютого знаходиться із Візитом у Великій Британії.

Він зустрівся з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком і королем Чарльзом ІІІ, а також виступив перед парламентом.

За даними ЗМІ, згодом Зеленський відправиться у Париж, де спілкуватиметься з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

9 лютого президент України виступить на засіданні Європейського парламенту. Також він проведе низку зустрічей з європейськими лідерами.

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