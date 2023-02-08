Узгодили наступні кроки для перемоги над терористичною державою, - Резніков провів зустріч з міністром оборони Литви Анушаускасом

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом, під час якої були обговорені подальші кроки, необхідні для перемоги над агресором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Приймав у себе відважного друга та колегу Арвідаса Анушаускаса на півдні України. Він був першим міністром оборони, який відвідав нас під час великомасштабної війни. Сьогодні ми знову зустрілися і узгодили наступні кроки, щоб перемогти терористичну державу", - написав Резніков.

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