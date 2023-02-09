Зеленський - Макрону та Шольцу: Чим швидше Україна отримає зброю, тим швидше закінчиться російська агресія

Україна потрібна західна зброя для того, аби закінчити війну, яку розпочала РФ. Допомога від партнерів і союзників необхідна саме зараз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з главою Франції Еммануелем Макроном і канцелером Німеччини Олафом Шольцом.

"Зараз у нас у всіх, і ми це як ніхто відчуваємо в Україні, у нас у всіх дуже мало часу. Я говорю не про сьогодні, я говорю про тижні та місяці, які у нас попереду. А отже - це про зброю, яка потрібна для миру, бо треба зупинити війну, яку розв'язала Росія", - зазначив український лідер.

Зеленський вказав, що Франція та Німеччина мають потенціал "game changer". За його словами, саме так мають виглядати нинішні переговори про військову допомогу.

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"Все очевидно. Чим раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, Еммануеле, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, чим сильніша буде наша танкова коаліція, я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях, тим швидше закінчиться ця агресія Росії і ми повернемо Європі впевнений мир", - підкреслив президент.

Глава держави додав, що Україна вміє бути сильною та вдячною, а наші друзі вміють бути принциповими та сильними.

"Я вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність - оборонну, політичну, санкційну. Тому я тут", - підсумував Зеленський.

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