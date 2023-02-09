Новини

Зеленський - Макрону та Шольцу: Чим швидше Україна отримає зброю, тим швидше закінчиться російська агресія

4 38720
макрон,зеленський,шольц
Україна потрібна західна зброя для того, аби закінчити війну, яку розпочала РФ. Допомога від партнерів і союзників необхідна саме зараз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з главою Франції Еммануелем Макроном і канцелером Німеччини Олафом Шольцом.

"Зараз у нас у всіх, і ми це як ніхто відчуваємо в Україні, у нас у всіх дуже мало часу. Я говорю не про сьогодні, я говорю про тижні та місяці, які у нас попереду. А отже - це про зброю, яка потрібна для миру, бо треба зупинити війну, яку розв'язала Росія", - зазначив український лідер.

Зеленський вказав, що Франція та Німеччина мають потенціал "game changer". За його словами, саме так мають виглядати нинішні переговори про військову допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни будуть триматися в Бахмуті, поки не надійде необхідне озброєння, - Зеленський

"Все очевидно. Чим раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, Еммануеле, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, чим сильніша буде наша танкова коаліція, я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях, тим швидше закінчиться ця агресія Росії і ми повернемо Європі впевнений мир", - підкреслив президент.

Глава держави додав, що Україна вміє бути сильною та вдячною, а наші друзі вміють бути принциповими та сильними.

"Я вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність - оборонну, політичну, санкційну. Тому я тут", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський в Парижі зустрівся с Макроном і Шольцем. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ярослав Іванович a5a348c4
    яка різниця що пропонував Блінкін ??? головне що 2.5 роки робили зелені запроданці та наркомани - 2.5 роки безбожно крали на "великому будівництві" та готували країну або як мінімум 60-70% її території (в межах так званої "усср" на 1 вересня 1939 року), похиривши ракетну праграму, розвалючи армію, інші силові структури, під окупацію кацапії *****, лиш би ***** залишив їх при владі гауляйтерами на кшталт чіпсового недобульбофюрера, а для заводів олігарха бені к., що цю зелену наволоч привів до влади паказом на Г+Г дешевих 95-анальних серіальчиків була дешева електрика з бульбофюрії та кацапії !!! ***** ж витягнув зі смітника історії єнакіївського зека вітю ялинковича та свого *****-кума метверчука !!!









  • Тонка червона лінія
    Чому США, ВБ та Німеччина з іншими країнами ЄС так мляво приймають рішення щодо постачання Україні танкіа, літаків, ракет з дальнісю дії від 150км й іншого наступального озброєння?
    Бояться ескалації й поширення бойових дій на територію пітьми? І з цим воліють уникнути реалізації погроз зі сторони пітьми застосувати свій ядерний арсенал?
    Проте, безпекова складова тут не на першому місці, а економіка - так.
    Справа в тому, що економіку розвинутої держави складають її активні економічні суб'єкти - місцеві підприємства і транснаціональні корпорації.
    У кожного з цих ЕС весь їх бізнес поділяється на енну кількість інвестпроектів різної тривалості і ступеня відпрацювання.
    Так от, при плануванні всіх цих інвестиційних проектів (ІП), що, як правило передбачають задіяння банківського капіталу, послуговуються типовими нормативами і стандартами для визначення прийнятності відповідного ІП.
    Головним показником при цьому є NPV ("net present value"), який має бути вищим нуля.
    А цей NPV в алгоритмах розрахункіа ІП залежить лиш від ставок дисконтування інвесткапіталу і грошових потоків, що відповідають ставкам по банківських кредитах у відповідний період.
    Інфляційна ж складова, як аргумент з високим ступенем невизначеності, при розрахунку NPV не включається !
    Якщо припустити, що в процесі вирішення Світом проблеми з рашистською пітьмою може різко підскочити турбулентність Світової економіки з обвалом ринків, карколомним зростанням цін на енергоносії тощо, що спонукатиме до високої інфляції, то всі ІП, а значить банківська система і врешті кожна економіка потерпатимуть від кризи під назвою "Неможливість дотримання нормативів".
    На це й був розрахунок пітьми - війною проти України і Світу обвалити Світову економіку, а головне - країн Заходу, примусити їх до капітуляції.
    Український народ і Сили оборони України завадили цим планам.
    Закінчується маркетинговий 2022 рік в кінці першого кварталу 2023 року. Нормативи і показники для ІП будуть скориговані й дисконтовані з врахуванням розвитку війни з пітьмою, а в бюджети країн певно вже закладені компенсаторні ресурси для демфування можливих збурень на світових ринках.
    От тоді і мине той головний страх керманичів Заходу, який не дозволяв озброїти Україну для її швидкої перемоги у війні з рашистською пітьмою.
  • Олександр Карін
    Ось ця штука буде крутіша за "Леопарди" і "F-16" разом узяті.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини