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Погодили постачання далекобійної зброї, - Зеленський про новий оборонний пакет від Великої Британії

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зеленський,сунак
Велика Британія надасть Україні новий великий пакет оборонної допомоги, який стане чітким сигналом про те, що держави рухаються до перемоги разом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час зустрічі з представниками ЗМІ на військовій базі Bovington Camp.

"Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів", - зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що це чіткий сигнал України та Великої Британії про те, що держави разом не лише рухаються, а й проходять весь складний шлях до спільної перемоги.

Також читайте: Без винищувачів і ракет більшої дальності існує ризик застою у війні з РФ, – Зеленський

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
  • Яр Холодний
    Уявляю: "Повертається "Блазень" з Лондона і біжить у паніці до д"Єрмака:
    - Андрей Барисавич! Нас Залужный с Шапталой апять нае*али! Наши лётчики ещё с прошлого года проходят обучение на британских авиабазах и уже его заканчивают!
    - Бл*дь! Апять ат шефа с Лубянки пи*дюлину получать за плохую работу! Скажет: "Куда сматрели?!!! Пачему дапустили?!!!"
  • Панас Стець 477f2171
    Бахмут чекає, поспішіть....
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