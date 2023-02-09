Авіація та артилерія ЗСУ вразили 23 райони зосередження військ, 3 позиції ЗРК, 2 пункти управління та 1 склад, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по ворогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ 7 січня завдали 12 ударів по скупченню ворога та військової техніки, знищили штурмовик СУ-25, вертоліт Мі-24 та 2 ворожі БПЛА, - Генштаб