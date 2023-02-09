Авіація та артилерія ЗСУ вразили 23 райони зосередження військ, 3 позиції ЗРК, 2 пункти управління та 1 склад, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по ворогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів".