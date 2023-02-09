Україна в ОБСЄ нагадала, як рік тому Росія брехала світові про "військові навчання"

Війська РФ протягом минулого тижня вчинили 62 повітряні атаки на територію України, а також завдали 30 ракетних ударів і близько 425 - із реактивних систем залпового вогню.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.

Вона підкреслила, що керівництво РФ "досі не відмовилося від божевільної й нездійсненної ідеї поглинути Україну, стерти її державність і знищити її народ".

"Сьогодні виповнюється 350 днів війни та героїчної боротьби народу України проти російських загарбників. Ворог не припиняє спроб просунутися вперед і захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Наразі бойові дії тривають на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а найскладніша ситуація спостерігається в районі Бахмута. Незважаючи на чисельну перевагу російських військ, Збройні Сили України тримають оборону проти агресора, завдаючи ворогу важких втрат", - зазначила Костенко.

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Не отримуючи якихось перемог на полі бою, російські війська продовжують завдавати численних ударів по цивільних об'єктах, констатувала вона. Широке застосування російськими військами некерованої зброї, такої як ракети та авіабомби, призводить до значних людських втрат та руйнує критично важливу цивільну інфраструктуру.

"Загалом лише за один тиждень після останнього засідання Форуму з безпекового співробітництва російські війська вчинили 30 ракетних ударів, 62 повітряні атаки і близько 425 ударів із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Численні українські міста, перетворені на руїни, та жахлива кількість жертв серед цивільного населення є шокуючими наслідками боягузливих атак російських військ", - заявила заступниця постпреда України.

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Окремо Костенко нагадала про те, що через три дні, 11 лютого, виповнюється рік, як Україна активувала в ОБСЄ механізм консультацій та співробітництва щодо незвичайної військової діяльності відповідно до Віденського документа 2011 року. Що, втім, було цинічно проігноровано Росією.

"Рік тому російська делегація заперечувала плани вторгнення. Вони брехали нам у вічі, що проводять рутинні суто оборонні військові навчання. Вони мали нахабство звинувачувати майбутню жертву в тому, що вона є загрозою. Озираючись назад, ми чітко бачимо, як холоднокровно і підступно кремлівський режим готувався до війни проти України, поширюючи брехню і перекладаючи провину", - заявила українська дипломатка.

Вона додала, що пропагандисти з російської делегації в ОБСЄ досі не визнали, що саме РФ розв'язала цю війну. "Україна – миролюбна держава, яка ніколи нікому не загрожувала. Однак народ України готовий боротися до кінця. Україна не віддасть жодної своєї території", - наголосила Костенко.

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