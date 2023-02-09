На Луганщині почався російський наступ, але українські сили не дають ворогу досягти значних успіхів, - ISW

Темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області протягом останнього тижня зріс.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри боїв підтверджують рух окупантів на північний захід від Сватового. Військове командування РФ повністю залучило частини кількох дивізій до наступальних дій на цій ділянці лінії фронту.

"Підрозділи полків 144 та 3 мотострілецької дивізії (20 загальновійськова армія, ЗВО) і полк 90 танкової дивізії (ЦВО), підтримані частинами 76 Повітряно-десантної дивізії та невизначеними підрозділами Південного військового округу, ведуть наступальні операції вздовж усієї лінії Сватове-Кремінна", - йдеться у звіті.

В ISW інформують, що відповідні факти свідчать про те, що російський наступ почався, водночас українські сили не дають ворогу досягти значних успіхів.

Фахівці пояснюють, що окупанти в Луганській області намагаються перехопити ініціативу. Це може призвести до їхньої кінцевої кульмінації на лінії Сватове-Кремінна без досягнення цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей.

"Ця кульмінація дасть для українських сил вікно можливостей, яке можна буде використати у власному контрнаступі", - додали в Інституті вивчення війни.

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