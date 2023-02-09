Нідерланди викликали посла РФ через докази причетності Путіна до збиття літака рейсу MH17
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Нідерланди викликали посла російського посла і вимагають пояснень у зв’язку з розслідуванням в справі про збиття літака рейсу МН17.
Як передає Цензор.НЕТ, прро це повідомляє РБК-Україна із посиланням на NOS.
"Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у Палаті представників, що причиною цього стали висновки Спільної слідчої групи стосовно ролі президента РФ Путіна", - пише видання.
Як зауважують ЗМІ, партія D66 вже запропонувала вислати російського посла з країни. Однак Рютте воліє тримати відкритими лінії зв'язку з Москвою. А якщо Нідерланди вишлють посла, РФ зробить аналогічний жест.