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Нідерланди викликали посла РФ через докази причетності Путіна до збиття літака рейсу MH17

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Нідерланди викликали посла російського посла і вимагають пояснень у зв’язку з розслідуванням в справі про збиття літака рейсу МН17.

Як передає Цензор.НЕТ, прро це повідомляє РБК-Україна із посиланням на NOS.

"Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у Палаті представників, що причиною цього стали висновки Спільної слідчої групи стосовно ролі президента РФ Путіна", - пише видання.

Як зауважують ЗМІ, партія D66 вже запропонувала вислати російського посла з країни. Однак Рютте воліє тримати відкритими лінії зв'язку з Москвою. А якщо Нідерланди вишлють посла, РФ зробить аналогічний жест.

Також читайте: Нідерланди продовжать притягувати Росію до відповідальності за MH17, - прем’єр Рютте

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • jklpqrs
    какой смысл в диалоге с тем, кто сбивает гражданские самолеты. есть посол, нет посла, ничего это уже не изменит и никакого диалога не будет. гнать кацапов надо из Европы, а не пытаться сохранить то, что уже и так разбито.
  • Анжей b106d7a9
    Як діти🤦🤦🤦
    Нах російського посла, оголосити полювання за куйлом і прибрати пітерського утирка фізично😁
  • Gozzalik salonu
    Швабру в жопу для начала, а потом видно будет
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