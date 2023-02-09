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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 135 010 осіб (+910 за добу), 3255 танків, 2244 артсистеми, 6468 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 9 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 135 010 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 135 010 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків - 3255 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6468 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2244 (+8) од,
  • РСЗВ - 463 (+2) од,
  • засоби ППО - 232 (+4) од,
  • літаків - 295 (+0) од,
  • гелікоптерів - 285 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1967 (+6),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі/катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5121 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 211 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 135 010 осіб (+910 за добу), 3255 танків, 2244 артсистеми, 6468 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Шимус
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Файно
    Щось цікаве під'їхало в останніх пакетах допомоги, що ППО так активно виносити стали?
  • Qq Qqq f1a4586b
    35 одиниць техніки (ППО і арта порадували) і знову більше 900 чумардосів. Наступ Мордора продовжується, переможемо! Слава ЗСУ!!!
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