Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 135 010 осіб (+910 за добу), 3255 танків, 2244 артсистеми, 6468 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 9 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 135 010 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 135 010 (+910) осіб ліквідовано,
- танків - 3255 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6468 (+10) од,
- артилерійських систем - 2244 (+8) од,
- РСЗВ - 463 (+2) од,
- засоби ППО - 232 (+4) од,
- літаків - 295 (+0) од,
- гелікоптерів - 285 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1967 (+6),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі/катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5121 (+9) од,
- спеціальна техніка - 211 (+0).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.