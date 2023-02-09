В окупованому Мелітополі залишилось близько 30% довоєнного населення, - Федоров

Від 50 до 60 тисяч мешканців наразі залишається в окупованому Мелітополі. Це приблизно 30% кількості населення до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це під час брифінгу заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Залишилось 50 - 60 тисяч мешканців, це приблизно третина від кількості, яка була до 24 лютого 2022 року", - сказав він, уточнивши, що наразі виїхати з міста можна через тимчасово окупований Крим.

Мер нагадав, що Україна продовжує виплачувати зарплату, нараховувати пенсії та інші соціальні виплати мешканцям тимчасово окупованих територій. Росіяни не дозволяють українським волонтерам доставляти гуманітарну допомогу в окуповані ними населені пункти.

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