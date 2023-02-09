Кримчанка оформила ID-картку в Києві за допомогою відеозв’язку

Мешканка тимчасово окупованого Криму оформила ID-картку в Києві після встановлення її особи по відеозв’язку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила у фейсбуку голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

"У Києві кримчанка оформила ID-картку після встановлення її особи по відеозв'язку. Співробітники Дарницького відділу ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області змогли провести таку процедуру для 25-річної дівчини з Криму", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після окупації півострова родина дівчини, якій тоді було 15 років, залишилася в Криму. Аби отримати український паспорт, необхідно мати при собі свідоцтво про народження і пройти процедуру встановлення особи із залученням родичів, сусідів тощо. Але батьки не мали можливості виїхати на материкову Україну для підтвердження особистості дівчини.

Тому саме за допомогою відеозв’язку вдалося встановити особу кримчанки та оформити їй український паспорт.

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