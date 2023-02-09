Минулої доби росіяни масовано обстріляли 23 населені пункти Харківщини, є загиблі та поранені, - ОВА

Російські окупанти масовано обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів області. Ворог також застосував бойову авіацію.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Під вогнем ворога перебували щонайменше 23 населені пункти. У районах Котлярівки та Табаївки ворог застосовував бойову авіацію.Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району поранення отримали та були госпіталізовані 5 цивільних осіб, у тому числі дитина", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу у Вовчанську пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, сталися пожежі, пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС.

"У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули 2 людей. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки", - зазначив Синєгубов.

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