Війська РФ можуть розвивати наступальні операції попри погіршення погодних умов, - британська розвідка

Російські війська можуть розвивати наступальні операції попри погіршення погодних умов у наступні тижні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в четвер.

Як зазначають у зведенні, погода продовжує відігравати важливу роль у ході війни Росії в Україні. У той час як земля замерзла, в останні тижні умови переміщення по пересіченій місцевості на сході України, найімовірніше, практично не змінилися.

8 лютого температура поверхні була приблизно 0 градусів Цельсія. За прогнозами, наступного тижня підвищення температури ґрунту і танення снігу, ймовірно, погіршать умови для пересування по всій території Донбасу.

За оцінкою британського відомства, умови пересування по пересіченій місцевості, ймовірно, будуть найгіршими, з великою кількістю багнюки, в середині і наприкінці березня.

"Командири з обох сторін, найімовірніше, намагатимуться уникати планування великих наступальних операцій у цей час. Проте політичні чи оперативні можливості можуть переважати над цими побоюваннями, як це продемонструвала Росія, розпочавши своє вторгнення наприкінці лютого 2022 року", - йдеться у зведенні.

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