921 дитина зазнала поранень унаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 9 лютого 2023 року більш ніж 1382 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 461 дитина загинула та понад 921 зазнала поранень різної тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора України. Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 443, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 86, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській – 63", - йдеться в повідомленні.



Так, 7 лютого внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Вовчанськ Харківської області поранено 16-річну дівчину. 8 лютого внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Вовчанськ Харківської області поранено 10-річного хлопчика. Читайте на "Цензор.НЕТ": 128 дітей, яких було депортовано до РФ, повернулись в Україну, - Офіс Генпрокурора

Автор: Наталя Джума