Депутінізація є умовою для повернення Росії до групи цивілізованих держав, - Моравецький
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Corriere della Sera заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"І ще одна умова повернення Росії до групи цивілізованих держав - депутінізація. Росіяни повинні самі демонтувати цю квазітоталітарну систему, створену президентом Путіним. Тоді є надія на інше майбутнє відносин Росії та ЄС", - зазначив він.
За словами Моравецького, Росія "може вийти з цієї війни сьогодні. Росіяни та російські еліти повинні нарешті побачити, що те, що путінська пропаганда називала "спецоперацією", є де-факто самогубною місією для Росії".
"У світі є місце для Росії, але це не може бути Росія імперська, Росія Путіна. Німеччина повернулася до групи цивілізованих країн після Гітлера. Процес був нелегким, але успішним. Цей шлях не закритий і для Росії", - додав він.