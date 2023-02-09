Депутінізація є умовою для повернення Росії до групи цивілізованих держав, - Моравецький

Доки Росія не припинить щоденні бомбардування міст, напади на цивільні об’єкти, вбивства жінок і дітей, то говорити з нею немає про що.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Corriere della Sera заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"І ще одна умова повернення Росії до групи цивілізованих держав - депутінізація. Росіяни повинні самі демонтувати цю квазітоталітарну систему, створену президентом Путіним. Тоді є надія на інше майбутнє відносин Росії та ЄС", - зазначив він.

За словами Моравецького, Росія "може вийти з цієї війни сьогодні. Росіяни та російські еліти повинні нарешті побачити, що те, що путінська пропаганда називала "спецоперацією", є де-факто самогубною місією для Росії".

"У світі є місце для Росії, але це не може бути Росія імперська, Росія Путіна. Німеччина повернулася до групи цивілізованих країн після Гітлера. Процес був нелегким, але успішним. Цей шлях не закритий і для Росії", - додав він.

Також читайте: Моравецький про передачу Україні бойової авіації: Рішення за НАТО, наразі таких домовленостей немає